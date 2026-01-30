В метро Петербурга стали заставлять пассажиров показать экран телефона

В метрополитене Санкт-Петербурга появилось новое правило для пассажиров. Теперь сотрудники могут потребовать от них показать экран телефона.

"Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. На сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей нашего города отнестись к этому с пониманием", - сказал во время прямой линии вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Политик уточнил, что сотрудники метрополитена не изучают, какие приложения установлены на телефоне, и даже не просят снимать блокировку – надо просто включить экран, показать, что это телефон, а не что-то другое.