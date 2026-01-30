Новосибирские депутаты пригрозили ЦБ ростом социальной напряженности из-за стоимости ОСАГО

Депутаты Новосибирского Заксобрания направили в Госдуму и Центральный банк России обращение с просьбой снизить повышающие коэффициенты к ОСАГО, введенные ЦБ в декабре 2025 года. Эти коэффициенты в два раза увеличивают стоимость полисов в таких городах как Новосибирск, Бердск, Искитим и др.

Парламентарии напрямую указывают на недовольство граждан: "В условиях сложной социально-экономической ситуации в Новосибирской области депутаты <…> обеспокоены ростом социальной напряжённости в обществе в период проведения специальной военной операции и в преддверии выборов Госдумы".

"Сложно объяснить простым автомобилистам такой подъём цены, – высказал свою позицию по острой проблеме председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. –У нас простой вопрос – если фиксируются факты мошенничества, почему должны расплачиваться за это честные люди? Есть правоохранительная система, есть много контролирующих органов, которые должны заниматься проблемой. Сейчас мы выходим с обращениями в Госдуму и Центробанк. Не поможет – будем обращаться в другие федеральные органы, чтобы Новосибирской области понизили территориальный коэффициент".

Центральный банк изменил так называемый ценовой коридор на полисы ОСАГО в декабре – на 15% в обе стороны для всей страны (в теории страховщики могут как повышать стоимость полисов, так и снижать, на практике снижение встречается редко). А для Ингушетии и ряда территорий Новосибирской области были вдвое увеличены повышающие коэффициенты.

Регулятор считает, что в перечисленных регионах чаще, чем в других случаются мошенничества со страховками ОСАГО. Так, зампред ЦБ Филипп Габуния рассказывал, что в 2024 году сумма страховых выплат в Новосибирской области превысила сумму страховых премий на 2,6 млрд руб. Он заявил, что высокая убыточность ОСАГО в этом регионе компенсируется страховыми компаниями высокой стоимостью полисов для всех водителей страны.

Новосибирские депутаты пишут, что двукратное увеличение размера страховой премии по договору ОСАГО повлияло, в большинстве своем, на уровень благосостояния добросовестных водителей. "Так, по оценкам Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков, в 2026 году дополнительная финансовая нагрузка на владельцев транспортных средств составит 3,7 млрд руб.".

"По прогнозам автостраховщиков, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, в 2026 году ожидается уменьшение количества приобретаемых полисов ОСАГО, что, несомненно, будет способствовать увеличению количества совершаемых административных правонарушений", - заключают депутаты.