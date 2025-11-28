С 9 декабря полисы ОСАГО могут подорожать на 15%

С 9 декабря страховые компании могут повысить или понизить стоимость полисов ОСАГО на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Для мотоциклов обе границы сдвигаются на 40%, об этом сообщается в указании Банка России.

ЦБ указывает, что для обычных водителей, использующих легковые автомобили в личных целях, тарифный коридор не менялся три года. "За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза. Только за 9 месяцев 2025 года она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам января – сентября этого года, напротив, снизилась на 4%", - комментируют в ЦБ.

Также по решению Центрального банка для 20 территорий территориальный коэффициент снижается и для 28 – повышается. Максимальное повышение ждет пять территорий Новосибирской области и три территории Ингушетии – там коэффициент вырастет вдвое. В ЦБ также обратили внимание, что в этих двух субъектах "последние пять лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО".