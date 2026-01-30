Врачи назвали фейком заявления Минздрава о средней зарплате в 147 тысяч рублей

Большинство врачей в России никогда не получали зарплату на уровне 147 тыс. руб, о которых говорят власти.

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников, данные заявления не отражают реальную ситуацию в регионах. По его словам, уровень зарплат напрямую зависит от финансовых возможностей того или иного региона.

"Зарплата и все полномочия в здравоохранении находятся у субъектов РФ. Финансовое наполнение регионов разное, поэтому и зарплаты различаются в разы — до четырех раз. После публикации цифры в 147 тыс. руб. вся европейская часть России возьмется за голову: такой зарплаты у них не было и близко. В лучшем случае — около 100 тыс.", — отметил Домников, сообщает "НСН".

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что средняя заработная плата врачей в сфере ОМС в 2025 году достигла 147 тыс. руб. в месяц. По его словам, у среднего медицинского персонала средняя зарплата выросла до 71 тыс., у младшего - до 60 тыс.