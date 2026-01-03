В столице Венесуэлы Каракас прогремело не меньше семи взрывов

В столице Венесуэлы Каракас прогремело не меньше семи взрывов, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что звуки взрывов были слышны в разных частях города, в том числе в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

РИА Новости со ссылкой на Reuters сообщает, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Дональд Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.

В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.

Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.