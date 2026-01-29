В Петербурге ФСБ задержала начальника представительства Минобороны

В Петербурге задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны России капитана второго ранга Владимира Никитина по подозрению в получении взятки.

По данным ФСБ, он причастен к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за подписание документов в электронной базе, используемой в рамках гособоронзаказа.

Никитин заключен под стражу, пишет РБК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В ноябре в Севастополе задержали начальника 960-го военного представительства Минобороны России по подозрению в получении взятки и превышении полномочий. По данным силовиков, глава представительства вымогал взятку за приемку некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота в рамках госконтракта.