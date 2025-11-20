В Севастополе арестован начальник военного представительства Минобороны РФ

В Севастополе задержали начальника 960-го военного представительства Минобороны России по подозрению в получении взятки и превышении полномочий.

По данным силовиков, глава представительства вымогал взятку за приемку некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота в рамках госконтракта.

Сумму взятки пресс-служба управления ФСБ Крыма и Севастополя не называет, но отмечает, что "отсутствие со стороны начальника военного представительства контроля качества работ и применяемых материалов повлекло причинение материального ущерба государству на сумму более 8 млн руб.".

Сообщается, что взятку военный получил от руководителя судоремонтного предприятия.

Пока подозреваемого задержали на два месяца. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, передает РИА Новости.