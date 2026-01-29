29 Января 2026
Люксембург призвал Зеленского не ставить ультиматумов о членстве в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель призвал Зеленского не ставить ультиматумов о принятии Украины в ЕС. Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран блока.

На днях Зеленский сказал, что рассчитывает на то, что Киев пустят в ЕС уже в 2027 году. Будто бы это не менее важно и для ЕС, которому Украина нужна как одна из ключевых гарантий безопасности благодаря вкладу киевского режима. Поэтому Киев видит конкретную дату – 2027 год, рассчитывая на поддержку этой позиции со стороны стран-членов.

Как пишут западные СМИ, план президента США Дональда Трампа подразумевает принятие Украины в ЕС в рамках мирного соглашения уже в 2027 году. Вашингтону это может быть нужно для ослабления Европы. Однако далеко не все в ЕС согласны с ускоренным принятием в блок Украины. В частности, Беттель напомнил, что, несмотря на все трудности, украинцы должны помнить, что требования по вступлению в ЕС одинаковы для всех стран-кандидатов и для Украины не может быть исключения. И она должна помнить, что без помощи ЕС и США уже давно проиграла бы.

"Я несколько раз говорил ему: не надо ультиматумов, это не в ваших интересах. Мы не можем закрывать глаза и отменять критерии", - сказал люксембургский министр.

При этом он добавил, что рассчитывает на изменение правил, когда для принятия решений не будет требоваться одобрение всех 27 стран.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство ЕС представило лидерам европейских стран конфиденциальный документ, в котором содержится план принятия Украины в ЕС до 2027 года, а также требования Киева о гигантской помощи в 1,5 триллиона долларов.

Интересно, что накануне канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. По его словам, это слишком быстро, такой процесс занимает годы. Он согласен с данной перспективой для Украины, но не в столь сжатые сроки.

Теги: ЕС, украина, зеленский


