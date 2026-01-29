В Свердловской области хотят расширить возможности социальной карты "Уралочка"

В Свердловской области обсудили планы по дальнейшему расширению пакета услуг социальной карты "Уралочка".

Как сообщили Накануне.RU в Законодательном собрании региона, среди перспективных направлений – внедрение новых мер социальной поддержки, в частности, для многодетных семей и других льготных категорий. Также в планах использование уральцами сервиса "Ски-пасс" на горнолыжных курортах области, запуск сервиса "Активное долголетие" для доступа пожилых свердловчан к занятиям спортом и культурным мероприятиям, развитие сервиса обратной связи.

Кроме этого, в числе перспективных возможностей карты – интеграция с автоматизированными системами "Детское питание" и "Электронный рецепт". В сфере туризма рассматривается подключение "Уралочки" к сервису поиска туров и экскурсий "Моя страна". Также отмечена необходимость расширения ассортимента в сервисе ЕСК "Магазин поощрений", который позволяет волонтерам обменивать баллы, полученные за добрые дела, на товары или услуги.

"Сегодня держателями карты являются 746 тысяч жителей Свердловской области. "Уралочка" входит в топ-3 карт жителей региона после Москвы и Санкт-Петербурга. Проект давно вышел на новый уровень предоставления нефинансовых и банковских услуг", - отметила спикер Законодательного собрания области Людмила Бабушкина.

Ранее сообщалось, что свердловским льготникам упростят проезд на транспорте с помощью карты "Уралочка".