Льготникам упростят проезд на транспорте с помощью карты "Уралочка"

Льготникам в Свердловской области, имеющим возможность ездить на общественном транспорте бесплатно или с 50%-ой скидкой, упростят условия проезда. Начиная с 1 декабря, кондуктору достаточно будет предъявить Единую социальную карту "Уралочка" и документ, удостоверяющий личность, сообщает департамент информационной политики региона.

"До 30 ноября 2025 года региональные транспортные льготы можно было получить как по Единой социальной карте, так и по бумажным удостоверениям. Чтобы льготникам не приходилось брать с собой оригиналы документов, с 1 декабря 2025 года им достаточно иметь при себе одну карту "Уралочка". Это позволит повысить доступность и прозрачность предоставления транспортных услуг для людей", - сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Условия распространяются на проезд на междугороднем автомобильном общественном транспорте и пригородном железнодорожном транспорте.

Напомним, что с 1 декабря ветераны боевых действий также смогут воспользоваться льготным проездом в транспорте. Для этого необходимо предъявив пластиковую карту "СВОи", которая объединяет удостоверение ветерана боевых действий, социальную карту для подключения федеральных и региональных льгот, а также банковскую карту для получения выплат и оплаты товаров и услуг.

Транспортные льготы уже долгое время являются одними из наиболее востребованных мер социальной поддержки в регионе. За девять месяцев ими успели воспользоваться свыше 122 тыс. свердловчан, порядка 8,3 тыс. из которых - ветераны боевых действий.