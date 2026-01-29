Парламент Франции отменил понятие "супружеский долг"

Национальная ассамблея Франции единогласно одобрила законопроект, отменяющий понятие "супружеский долг" или "супружеские обязанности". Авторы законопроекта считают, что таким образом устраняется правовая двусмысленность, подразумевающая наличие у супругов каких-то реальных обязанностей.

"Я хотела бы выразить сочувствие всем женщинам, которые были фактически изнасилованы, и это было оправдано существованием "супружеского долга". Мы рассчитываем, что этот текст станет отправной точкой, чтобы все это наконец-то закончилось", — заявила после голосования депутат от Партии зеленых Мари-Шарлотта Гарен, соавтор законопроекта.

Законопроект отменяет статью, которая "позволяет судье выносить решения о разводе по вине одного из супругов, если один из них отказал другому в сексуальных отношениях". В начале 2025 года Европейский суд по правам человека осудил Францию за существование этой статьи, поскольку "такое брачное обязательство полностью противоречит сексуальной свободе, праву распоряжаться своим телом и позитивному обязательству по предотвращению насилия, которое лежит на государствах-участниках в вопросах борьбы с домашним и сексуальным насилием".