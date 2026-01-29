Названа тройка самых популярных у россиян мессенджеров

Названы мессенджеры, наиболее популярные у россиян. В троке лидеров – WhatsApp*, Telegram и Max.

Мессенджеры WhatsApp* и Telegram остаются самыми популярными мобильными приложениями в стране, следует из данных Mediascope за декабрь 2025 года. На третьем месте – Max.

WhatsApp* лидирует по месячному охвату. В последний месяц 2025 г. им хотя бы раз воспользовались 94,4 млн россиян. Telegram использовали 93,6 млн человек, Max – 70 млн. По среднесуточному показателю посещений лидирует Telegram – 74,3 млн против 69,8 млн у WhatsApp* и 42 млн у Max, пишет РБК.

В декабре WhatsApp* выступила с заявлением по поводу действий российских властей. Компания обвинила их в попытке лишить зашифрованной связи 100 миллионов россиян в преддверии новогодних праздников, когда люди общаются с близкими особенно много. Также в WhatsApp* заявили о намерении бороться за российского пользователя.

* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной