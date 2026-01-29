Экс-замгубернатора Курской области отрицает хищение 152,8 миллиона

В Ленинском райсуде Курска, который рассматривает дело о хищении 152,8 млн руб. во время строительства фортификационных сооружений, допросили бывшего вице-губернатора области Александра Дедова.

Допрос проходил по ВКС – сам политик находился в здании Мещанского суда Москвы. Бывший вице-губернатор отрицает свою причастность к организации хищения. Он не подтвердил версию следствия о том, что инициировал схему и требовал "откат" за включение подрядчиков в реестр и обеспечение приемки работ.

Признавая факт рабочих встреч с другими участниками процесса (включая депутата Васильева и гендиректора Лукина), Дедов характеризовал их как разговоры по поводу координации строительства фортификационных сооружений. Заявил об отсутствии какого-либо личного обогащения или получения незаконного вознаграждения.

Во время всего судебного заседания Александр Дедов закрывал лицо руками, отворачивался или располагался таким образом, что из-за конструктивных элементов застекленной камеры было видно только силуэт, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Ранее стало известно, что и Дедов, и экс-глава Курской области Алексей Смирнов заключили сделку со следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Бывший глава региона и его экс-заместитель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 1 млрд руб.