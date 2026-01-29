29 Января 2026
Происшествия Москва Курская область
Фото: Накануне.RU

Экс-замгубернатора Курской области отрицает хищение 152,8 миллиона

В Ленинском райсуде Курска, который рассматривает дело о хищении 152,8 млн руб. во время строительства фортификационных сооружений, допросили бывшего вице-губернатора области Александра Дедова.

Допрос проходил по ВКС – сам политик находился в здании Мещанского суда Москвы. Бывший вице-губернатор отрицает свою причастность к организации хищения. Он не подтвердил версию следствия о том, что инициировал схему и требовал "откат" за включение подрядчиков в реестр и обеспечение приемки работ.

Признавая факт рабочих встреч с другими участниками процесса (включая депутата Васильева и гендиректора Лукина), Дедов характеризовал их как разговоры по поводу координации строительства фортификационных сооружений. Заявил об отсутствии какого-либо личного обогащения или получения незаконного вознаграждения.

Во время всего судебного заседания Александр Дедов закрывал лицо руками, отворачивался или располагался таким образом, что из-за конструктивных элементов застекленной камеры было видно только силуэт, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Ранее стало известно, что и Дедов, и экс-глава Курской области Алексей Смирнов заключили сделку со следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Бывший глава региона и его экс-заместитель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 1 млрд руб.

Теги: Алексей Дедов, вице-губернатор, хищение, фортификационные сооружения


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.01.2026 10:31 Мск Экс-замгубернатора заявил, что докладывал Старовойту о проблемах с фортификациями
Ранее 20.01.2026 16:12 Мск В Курске с экс-депутата облдумы Васильева взыскано 4 миллиарда
Ранее 26.12.2025 12:07 Мск Курский экс-депутат получил 5,5 лет за хищения при строительстве фортификаций
Ранее 05.12.2025 19:19 Мск В курский суд поступило дело Максима Васильева о растрате 152 миллионов рублей
Ранее 20.08.2025 08:35 Мск Экс-глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
Ранее 05.06.2025 11:46 Мск Фигурант дела экс-губернатора Курской области пытался скрыться от следствия в зоне СВО
Ранее 18.04.2025 13:18 Мск Хинштейн: Через Корпорацию развития Курской области прошли десятки миллиардов рублей
Ранее 18.04.2025 10:55 Мск На экс-главу Курской области дал показания находящийся на СВО депутат
Ранее 17.04.2025 19:43 Мск Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Курской области
Ранее 17.04.2025 08:54 Мск Экс-губернатор Курской области находился в оперативной разработке несколько месяцев
Ранее 16.04.2025 20:09 Мск Бывшего губернатора Курской области отправили в СИЗО
Ранее 16.04.2025 19:21 Мск Экс-губернатора Курской области обвиняют в хищении 1 млрд руб., выделенных на оборону
Ранее 16.04.2025 16:42 Мск Задержан экс-губернатор курской области Алексей Смирнов – источник
Ранее 06.12.2024 12:21 Мск Причиной отставки губернатора Смирнова могли стать хищения при строительстве защитных сооружений

