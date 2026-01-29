"Водоканал" Екатеринбурга до весны закроет движение по улице Аптекарской

В Екатеринбурге МУП "Водоканал" до весны закроет движение транспорта по улице Аптекарской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение по Аптекарской, от переулка Коллективного до улицы Селькоровской, будет ограничено с 16 февраля до 7 апреля. Как пояснили в мэрии, это связано с капитальным ремонтом сети канализации.

Объезд для автомобилей будет организован по улицам Селькоровская – Агрономическая – переулок Коллективный – Мусоргского. На участке установят дорожные знаки.

Схема движения общественного транспорта при этом останется без изменений. В МУП "Водоканал" просят горожан заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что закрытие улицы Авангардной в Екатеринбурге продлили до 2027 года.