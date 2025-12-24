Придется подождать: закрытие улицы Авангардной в Екатеринбурге продлили до 2027 года

В Екатеринбурге в очередной раз продлили закрытие движения по улице Авангардной. Придется подождать еще 1,5 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ограничения касаются участка от дома №10 улицы Кировградской до дома №9 улицы Авангардной. Движение там будет закрыто до 30 июня 2027 года.

Перекрытие связано со строительством многоэтажного жилого дома в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Кировградской. Транспорт направят по улицам Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов и Калинина. В мэрии отмечают, что работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.

Напомним, изначально улицу Авангардную в Екатеринбурге закрывали на этом участке до конца 2024 года. Затем ограничения были продлены до конца 2025 года.