Польша прекращает выплаты украинским беженцам

Власти Польши прекращают с 1 февраля производить выплату неработающим украинским беженцам, которое составляет 800 злотых (около 17 тыс. рублей) на каждого ребенка до 18 лет. Об этом пишут местные СМИ.

Решение было принято еще в прошлом году по инициативе нового президента Кароля Навроцкого. Все украинцы в Польше должны подать заявку заново. Выплаты продолжатся только тем, кто официально работает или занимается предпринимательской деятельностью, получает спортивную или докторантскую стипендию. Ребенок, на которого украинцы хотят получать выплату, должен получать образование на польском языке - ходить в Польше в садик или школу. От этих требований освобождаются только те украинцы, которые подают заявление на пособие для ребенка-инвалида или ребенка - гражданина Польши.

Новые правила во много раз сократят число получателей пособия, так как вынуждают украинцев не просто работать, но и обучать детей по-польски. Всего, по данным МВД Польши, в стране около миллиона украинцев со специальным статусом. В сентябре 2025 года Навроцкий объявил, что в последний раз подписал продление этого статуса, урезав льготы для украинских беженцев, потому что Польша должна отстаивать свои интересы, а не интересы Украины. Он сказал, что украинцы хорошо устроились в Польше, как будто та им обязана платить. На самом деле необоснованная соцподдержка ставила украинцев в привилегированное положение по сравнению с поляками, подчеркнул польский президент. Позже он обвинил Зеленского, которому все мало, в неблагодарности за уже оказанную помощь.

Новые правила коснутся около 150 тыс. украинцев, которым необходимо будет подать новое заявление и подтвердить право на выплаты по новым критериям.