Президент Польши: Пусть Украина не ставит свои интересы выше наших

Украина может не рассчитывать на то, что Польша будет ставить интересы Украины выше своих собственных, заявил президент страны Кароль Навроцкий. Отношения должны быть партнерскими с уважением к интересам друг друга.

"Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины", - сказал Навроцкий, намекая на "хотелки" Зеленского.

Польша помогает Киеву, но если Зеленский, ожидает, что Навроцкий будет отстаивать чьи-то еще интересы, кроме польских, то он ошибается, напомнил президент Польши киевскому главарю.

Ранее Навроцкий критически высказывался об Украине не только в связи с Волынской резней, но и по вопросу членства в ЕС и НАТО, а также по льготам для украинских товаров в ЕС, которые мешают польским производителям. Пока вопрос членства в ЕС и НАТО надо оставить, уверен новый президент Польши, вступивший в должность в августе.



