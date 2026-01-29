На Урале продолжают искать ребенка, которого отец похитил из ресторана

На Среднем Урале продолжается розыск ребенка и его отца. Мальчика силой похитили из ресторана. Судебные приставы обращаются за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, разыскиваются Артем Жиганов 1991 года рождения и его сын Артем Жиганов-младший 2016 года рождения. Согласно решению суда, Жиганов-старший обязан передать маленького Артема матери для совместного проживания.

Ранее судебные приставы уже разбирались в этой ситуации: в июне прошлого года отец принудительно передал сына матери и с того момента мальчик жил с ней. Однако в конце августа мужчина силой забрал ребенка из ресторана быстрого питания и скрылся. С тех пор о местонахождении мальчика и его отца ничего неизвестно.

Мать Артема вновь обратилась к судебным приставам. Там полагают, что сына, возможно, прячет его отец. Мужчина и сам скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске.

Любую информацию о разыскиваемом ребенке и его отце просят сообщить в ГУФССП России по Свердловской области. Обратиться можно по следующим телефонам: 8 (343) 362 28 68, 8 922 228 59 57, 8 902 586 57 87.