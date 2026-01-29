Торговые сети сократили ассортимент продуктов из-за нехватки денег у россиян

Розничные сети и поставщики продуктов питания идут на сокращение ассортимента.

Причиной этому стало падение покупательской активности россиян, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на представителей рынка. Замедление продаж, снижение доходов населения и уменьшение торговых площадей заставляют ретейлеров оптимизировать товарные линейки. Согласно исследованию Nielsen, тенденция затронула, в том числе, рынок молочной продукции. Аналитики отмечают спад продаж и сокращение ассортимента во всех категориях, за исключением молочных десертов.

В приоритете — товары с гарантированным спросом. Тренд на сокращение ассортимента является общим для всего продовольственного рынка. Для большинства потребителей сегодня ключевым фактором является не широта выбора, а доступная цена. Как заявил независимый эксперт по продвижению продуктов питания в торговые сети Михаил Лачугин, широкий ассортимент является наследием "тучных 2000-х", когда разнообразие было одной из ключевых ценностей для покупателя.

Напомним, российский рынок общественного питания столкнулся с волной закрытий.