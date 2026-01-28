ПСБ: На ДНР приходится 60% выдач льготной ипотеки в новых регионах

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей разместили в 2025 году более 300 млрд руб. на счетах и вкладах в Промсвязьбанке (ПСБ), заявили в кредитной организации. Этот показатель за год вырос на треть.

Для сравнения: на 1 октября 2025 года жители сопоставимой по населению Свердловской области разместили на счетах и депозитах всех банков около 1,5 трлн руб.

Общий кредитный портфель клиентов банка в четырех новых регионах составил 63 млрд руб. В ПСБ сообщили, что кредитование растет в первую очередь за счет льготной ипотеки: банк выдал за год 8,3 млрд руб. на покупку жилья в этих субъектах – почти в полтора раза больше, чем за весь предыдущий период действия льготной ипотечной программы. Лидером по числу договоров на ипотеку стала ДНР – на нее приходится 60% всех выданных кредитов. В банке это связывают с интенсивным восстановлением Мариуполя.

ПСБ называет себя "безусловным лидером рынка" в этих четырех регионах в сегменте обслуживания малого и среднего бизнеса – 75% предпринимателей пользуются услугами банка. При этом кредитная организация не приводит абсолютных чисел по кредитованию МСП и остаткам на их счетах.