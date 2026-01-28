"Скоро МВД можно будет закрывать". В России стремительно растет дефицит кадров в полиции

Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин высказался о серьёзном кадровом голоде в системе МВД и назвал его возможные причины.

"Дефицит кадров доходит до 40%. Года три назад было 30%, через пару месяцев будет уже 50%, а потом МВД можно будет закрывать", — сказал НСН Пашкин.

Первая причина такого положения дел — низкая зарплата, максимум 60 тыс. руб. в месяц. Вторая причина — отношение руководителей к сотрудникам.

"Если начальник орёт, унижает сотрудников, люди просто уходят. Если бы все начальники были людьми с большой буквы, дефицит был бы не 40%, а 20%", — сказал Пашкин.

По его словам, система нормальных начальников выгоняет, так как они не выполняют плановые показатели: за невыполнение нужно лишать премии сотрудников, а они этого не делают.

"Система фактически уничтожает сама себя. Много есть предложений, как это все улучшить, но МВД это не нужно", - сказал Пашкин.

Ранее на нехватку кадров жаловался и глава МВД Владимир Колокольцев. Ещё в 2023 г. он называл ситуацию с кадрами критической.

"Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц (июль 2023 года – прим. ред.) уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. <…> И следователей не хватает", — заявлял Колокольцев.