Патриарх Кирилл призвал дать учителям право урезонивать хамов

Учителя в России фактически не имеют прав на меры воспитательного воздействия по отношению к зарвавшимся школьникам. Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце.

Он напомнил, что в российское образование были внедрены западные модели, которые приводят "к деформации взаимоотношений педагогов и учащихся". Это касается многочисленных случаев хамского отношения к учителю, а также "попустительства распущенному поведению под надуманным предлогом защиты свободы и прав самовыражения". Это свидетельство серьезных недостатков в школьном и семейном воспитании.

"Подобное вызывающее поведение в первую очередь вырастает из чувства безнаказанности за свои поступки. Учителя порой не имеют возможности противостоять такому хамству. У них нет ресурсов и реальных мер воздействия на детей. Убежден, что необходимо всеми мерами восстановить авторитет педагога не только в системе образования, но и в общественном сознании", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Глава СПЧ Валерий Фадеев призывает вообще отчислять хамов из школ. Ему возражают, что это будет равносильно отказу государства от образования и воспитания детей. Как бы то ни было, но учителя действительно не имеют реальных полномочий и дисциплинарной власти, отмечает член-корреспондент РАН, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев. Например, это касается запрета смартфонов на уроках. Формально они запрещены, но забрать его у школьника учитель не имеет права, иначе его жестоко накажут за "насилие". А в конфликтах всегда виноватым делают учителя. Так, новый омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова призвала учителей вообще не прикасаться к ученикам.