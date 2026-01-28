Песков отказался комментировать данные о якобы переговорах по экстрадиции Асада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что новые власти Сирии якобы ведут переговоры с Москвой по поводу экстрадиции бывшего сирийского президента страны Башара Асада из России.

"Тему Асада мы никак не комментируем", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве официально потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях. Асад с членами своей семьи прибыл в Москву в декабре 2024 г. – Россия предоставила им убежище "из соображений гуманитарного характера".