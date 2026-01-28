Орбан собрался не допустить запрета на импорт из России энергоресурсов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о запрете импортировать в Европу энергоресурсы России.

"Мы не допустим запрета на импорт российской нефти и газа – без них не будет снижения стоимости коммунальных услуг и доступной энергии для венгерских семей", - приводит РБК запись Орбана в X.

Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского газа в его различных формах. Запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) заработает с 1 января 2027 г., трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

Кроме того, в Европе с 2027 г. вводится внесудебный штраф от €2,5 млн для физлиц - руководителей или старших сотрудников европейских энергокомпаний. Такое наказание могут применять к тем, кто принимает решение о закупках газа РФ.