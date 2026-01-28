Средняя зарплата в лесной отрасли в России составляет меньше 63 тысяч рублей

Средняя зарплата в лесной отрасли сейчас составляет 62,9 тыс. руб., сообщил глава Рослесхоза Иван Советников в Совете Федерации.

"Нужны меры соцподдержки и повышение зарплат для обеспечения отрасли кадрами", - заметил Советников.

На жалобы сенаторов на отсутствие у регионов денег на повышение зарплат в Рослесхозе предложили финансировать зарплатный фонд в том числе за счет доходов субъектов от лесозаготовок. Этот же источник предлагается использовать для строительства инфраструктуры лесничеств в труднодоступных территориях.