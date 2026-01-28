28 Января 2026
Фото: Накануне.RU

Чиновникам Франции могут запретить Google Meet и Zoom

Правительство Франции собралось запретить чиновникам использовать Google Meet, Zoom и Teams.

Это шаг к независимости от американских технологий, считают в правительстве. Офис премьер-министра обяжет чиновников перейти на Visio – платформу для видеоконференций, разработанную Межведомственным цифровым управлением Франции (Dinum).

Министр-делегат по вопросам государственной службы Давид Амьель полагает, что Visio "обеспечит безопасность бирж при любых обстоятельствах". Нововведение также "сэкономит несколько миллионов евро в год" – не будет необходимости продлевать лицензии у неевропейских игроков.

Visio уже используют 40 тыс. сотрудников, включая большинство министерств и структуры вроде Французского национального центра научных исследований, приводит РБК данные Politico.

Теги: Google Meet, Zoom, Visio


