28 Января 2026
Образование В России
Фото: Накануне.RU

На учебники по истории от Мединского поступило рекордное количество жалоб от учителей

Объём критики от школьных учителей в адрес новых учебников истории, подготовленных под руководством Владимира Мединского, оказался необычайно высоким.

Об этом заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян. По его словам, вместо обычных кратких предложений авторы получили развернутые аналитические замечания — вплоть до 25–30 страниц на каждый учебник. Педагоги отметили множество фактологических неточностей и предложили изменить методические подходы к изложению исторических событий.

Мединский не считает это проблемой, поскольку советские учебники тоже много раз исправлялись. В обновленных учебниках будет расширен раздел о причинах спецоперации, а курс новейшей истории продлят вплоть до встречи президентов РФ и США в Анкоридже, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Минпросвещения РФ планирует ввести единые государственные учебники по всем предметам к 2032 году. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования министерства Александр Реут на коллегии Минпросвещения.

Теги: учебники, Мединский, образование


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.10.2025 15:14 Мск Власти обещают единые учебники в школах к 2032 году

