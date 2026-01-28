На учебники по истории от Мединского поступило рекордное количество жалоб от учителей

Объём критики от школьных учителей в адрес новых учебников истории, подготовленных под руководством Владимира Мединского, оказался необычайно высоким.

Об этом заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян. По его словам, вместо обычных кратких предложений авторы получили развернутые аналитические замечания — вплоть до 25–30 страниц на каждый учебник. Педагоги отметили множество фактологических неточностей и предложили изменить методические подходы к изложению исторических событий.

Мединский не считает это проблемой, поскольку советские учебники тоже много раз исправлялись. В обновленных учебниках будет расширен раздел о причинах спецоперации, а курс новейшей истории продлят вплоть до встречи президентов РФ и США в Анкоридже, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Минпросвещения РФ планирует ввести единые государственные учебники по всем предметам к 2032 году. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования министерства Александр Реут на коллегии Минпросвещения.