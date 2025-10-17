Власти обещают единые учебники в школах только к 2032 году

Минпросвещения РФ планирует ввести единые государственные учебники по всем предметам только к 2032 году. Об этом сообщил директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут на коллегии Минпросвещения.

Будут даже учебники по физкультуре. В 2031 году предполагается введение учебников по иностранному языку. На 2030 год запланированы учебники по ИЗО и музыке. По остальным предметам их обещали раньше - к концу 2020-х.

Глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов отмечает, что, пока сроки появления единых учебников все время отодвигаются, традиционные учебники все больше заменяются "цифровым контентом", и это важнейшая составляющая текущей образовательной политики.

Ранее академик РАН Алексей Хохлов раскритиковал намерение Минпросвещения писать новые учебники по школьным предметам. Содержание школьного курса физики или математики никак не изменилось за десятки лет. Есть замечательные классические учебники, проверенные временем. Он недоумевает, почему нельзя переиздать их, а сочиняют новые.