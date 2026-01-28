В Совфеде выступили против отчисления из школ за поведение

Член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов заявил, что школа не может выполнять функцию "фильтра", отчисляя детей по поведенческим или иным критериям.

Он указал, что подобные меры равносильны отказу государства от воспитания детей. Вместо исключения проблемных учеников сенатор призвал создавать в школах эффективную систему поддержки: увеличивать штат психологов и социальных педагогов, развивать кружки и наставничество, улучшать условия труда учителей.

Сенатор отметил, что задача — помочь ребенку найти свой путь, а не вытолкнуть его за борт системы, сообщает ТАСС.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил ввести четкие правовые основания для отчисления учеников из школы за неудовлетворительное поведение.