28 Января 2026
За рубежом
Фото: Накануне.RU

ЦБ Европы предложили готовить финансовую систему к войне с Россией

Европейскому центральному банку необходимо заблаговременно разработать планы действий на случай военного конфликта с Россией.

С таким предупреждением выступил член совета управляющих ЕЦБ Гедиминас Шимкус. По его словам, хотя текущая экономическая ситуация в еврозоне стабильна, геополитическая угроза с востока носит экстремальный характер и способна мгновенно дестабилизировать финансовую систему.

Ключевыми задачами Шимкус назвал подготовку финансовой инфраструктуры к ажиотажному спросу на наличные и сохранение способности ЦБ оперативно адаптировать денежно-кредитную политику к кризисным условиям, сообщает Reuters.

В конце 2025 года министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 году. Однако позже Писториус заявил, что не верит в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так он прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте, что альянс должен быть готов к большой войне с РФ.

Теги: Европа, Россия, ЦБ


