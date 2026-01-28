Конфискация имущества у россиян выросла в три раза

В России количество судебных решений о конфискации имущества по уголовным делам граждан за последние годы выросло в три раза.

Об этом сообщил начальник главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Сергей Бажутов. По его словам, количество таких судебных актов увеличилось с 11 тыс. в 2023 году до 31 тыс. после вмешательства надзорного ведомства, обратившего внимание, что данная мера "исполняется не в полном объеме", сообщает ТАСС.

Это подтверждают и данные Верховного суда РФ. Если в 2022 году приговоры с конфискацией вынесли в отношении 4 тыс. 195 человек, то в 2024 году — в отношении 24 тыс. 78. По сравнению с 2020 годом показатель 2024 года вырос в 9,3 раза.