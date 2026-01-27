В Индии на 28% упал импорт нефти из России

Расчёт уровня падения шёл от пикового уровня. Причина такой ситуации – появление новых источников поставок, заявил министр нефти Хардип Сингх Пури на энергетической конференции. Он уточнил, что поставки снизились до 1,3 млн б/с по сравнению с 1,8 млн б/с. Они могут снизиться больше, пишет "Интерфакс".

В декабре 2025 г. стало известно, что крупнейший нефтепереработчик Индии, Reliance Industries Ltd., возобновил закупки нефти из России для своего завода в штате Гуджарат. Корпорация покупает сырьё со скидкой через поставщиков, не подпавших под санкции. Reliance зафрахтовала танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет сырье на нефтеперерабатывающий завод мощностью 660 тыс. б/с. Предприятие ориентировано на внутренний рынок.