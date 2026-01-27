Венгрия и Словакия подадут отдельные иски против запрета на импорт газа из РФ

Венгрия и Словакия подадут в суд ЕС два отдельных иска против запрета на импорт газа из России с 2027 года, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, направить совместную жалобу невозможно, но Венгрия и Словакия "будут координировать свои действия", передает ТАСС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского газа в его различных формах. Запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) заработает с 1 января 2027 г., трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

Кроме того, в Европе с 2027 г. вводится внесудебный штраф от €2,5 млн для физлиц - руководителей или старших сотрудников европейских энергокомпаний. Такое наказание могут применять к тем, кто принимает решение о закупках газа РФ.