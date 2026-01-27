Жители Среднеуральска остались без горячей воды и отопления из-за аварии

Жители Свердловской области вновь остались без отопления из-за коммунальной аварии. На этот раз ситуация произошла в Среднеуральске.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, сегодня, 27 января, около 10:30 случился порыв трубопровода горячего водоснабжения по улице Бахтеева в Среднеуральске. По данным ведомства, в результате аварии в трех многоквартирных домах и 15 частных домовладениях, в которых проживают более 600 человек, отсутствуют горячая вода и отопление.

В настоящее время проводятся ремонтные работы. Прокуратура начала проверку. В ведомстве обещают проконтролировать перерасчет платы жителям города за коммунальные услуги ненадлежащего качества.

Напомним, это не первая авария нынешней зимой, из-за чего в домах уральцев пропадает отопление. Такие ситуации уже дважды возникали в Кушве и в Богдановиче.

Накануне полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога обратил внимание на коммунальные аварии во время сильных морозов. Полпред заявил, что эта тема требует повышенного внимания.