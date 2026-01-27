СМИ: Дмитрий Нагиев приобрел роскошные апартаменты в Дубае
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев приобрел апартаменты в дубайском отеле-курорте Kempinski Palm Jumeirah. Mash пишет, что стоимость такой недвижимости может составлять более 300 млн руб.
Kempinski Palm Jumeirah находится на искусственном острове Палм-Джумейра в водах Персидского залива.
Владельцы апартаментов получают частный пляж, бассейн, консьерж-сервис, услуги клининга и круглосуточную охрану. Помещения оформлены лучшими дизайнерами.