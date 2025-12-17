Актёра Нагиева потребовали признать иноагентом

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев направил запрос в Минюст России. В нём он просит признать актёра Дмитрия Нагиева иностранным агентом.

"Я не понимаю, как такие персонажи попадают на большой экран. Ничем не помогает стране, сбежал, как маленький ребёнок, от проблем и ответственности, и гавкает что-то с умным видом", - написал Гулиев на своей странице "ВКонтакте", комментируя одно из интервью артиста.

Также Гулиев направил запрос в Минкульт, с требованием не допускать Нагиева к фильмам с государственным финансированием.