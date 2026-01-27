США с 15 до 25% повысили пошлины для товаров из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин для товаров из Южной Кореи.

Пошлины на автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все другие товары, подпадающие под взаимные пошлины, выросли с 15% до 25%. Об этом Трамп заявил в своём аккаунте в Truth social.

В апреле 2025 г. стало известно, что власти Южной Кореи отказались "сопротивляться" введенным в отношении Сеула пошлинам США в связи с "историческим долгом" страны перед Вашингтоном: после Корейской войны США предоставили Сеулу помощь, технологии, инвестиции и гарантии безопасности. Поэтому из чувства благодарности республика собиралась вступить в переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы найти "решения, которые будут выигрышными для обеих сторон".