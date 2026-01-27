27 Января 2026
Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США с 15 до 25% повысили пошлины для товаров из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин для товаров из Южной Кореи.
Читайте также:

Пошлины на автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все другие товары, подпадающие под взаимные пошлины, выросли с 15% до 25%. Об этом Трамп заявил в своём аккаунте в Truth social.

В апреле 2025 г. стало известно, что власти Южной Кореи отказались "сопротивляться" введенным в отношении Сеула пошлинам США в связи с "историческим долгом" страны перед Вашингтоном: после Корейской войны США предоставили Сеулу помощь, технологии, инвестиции и гарантии безопасности. Поэтому из чувства благодарности республика собиралась вступить в переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы найти "решения, которые будут выигрышными для обеих сторон".

Теги: Дональд Трамп, Южная Корея, США, пошлины


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2025 11:53 Мск Южная Корея не будет "бороться" с пошлинами Трампа из-за "исторического долга" страны перед США

