В Екатеринбурге прошел первый этап Кубка России по практической стрельбе: победители

С 22 по 25 января в Екатеринбурге состоялся первый этап Кубка России по практической стрельбе в дисциплине "пистолет". Соревнования прошли в Академии практической стрельбы "Архангел Михаил", открытой Русской медной компанией, и стали стартом соревновательного сезона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в турнире приняли участие почти 300 спортсменов из различных регионов РФ. В течение четырех соревновательных дней участники выполняли серию упражнений, направленных на проверку скорости и точности. Упражнения были подготовлены в соответствии с правилами Федерации практической стрельбы России. Результаты соревнований пошли в зачет Кубка России и учитываются при формировании всероссийского рейтинга спортсменов.

"Сразу после новогодних праздников в Екатеринбурге стартовал первый этап Кубка России по практической стрельбе из пистолета. В декабре этого года мы также примем финал Кубка России. В целом календарь на год получился очень насыщенным: практически каждый месяц запланированы соревнования как в новом тире и Академии практической стрельбы, так и на крупных площадках, включая биатлонный комплекс. В этом году регион примет также чемпионат России и международные соревнования Eurasia Open", - рассказал председатель Федерации практической стрельбы Свердловской области Владимир Титов.

Соревнования завершились церемонией награждения победителей и призеров.

"Если сравнивать этот матч с финалом Кубка России, который проходил около месяца назад, текущий этап оказался немного проще в общем объеме, в первую очередь с технической точки зрения. Количество упражнений уменьшили на два, что сделало прохождение более комфортным, при этом разнообразие осталось на хорошем уровне. Были и нестандартные элементы: что-то новое, где-то с юмором, но все в рамках правил практической стрельбы. Упражнения со стрельбой правой и левой рукой традиционно даются непросто, однако в пистолете без этого никуда, и такие элементы необходимы. Что касается результатов, мы выступали не в оптимальном составе. В командном зачете результат получился вполне достойным, а вот в личном второй матч подряд не все складывается так, как хотелось бы. Сама академия оставляет очень хорошее впечатление: комфортные условия для стрельбы. Уверен, что по ходу сезона результаты будут только улучшаться", - отметил спортсмен из Москвы Иван Косоротиков.

Победителями I этапа Кубка России по практической стрельбе в дисциплине "пистолет" стали:

в классе Револьвер – Алексей Чутков (Overall) и Алексей Городецкий (Senior).

в классе Классический – Иван Гунькин (Overall), Ирина Попова (Lady) и Николай Барсуков (Senior).

в классе Открытый – Роман Халитов (Overall), Мария Рудова (Lady), Оксана Жажкова (Lady Senior) и Борис Жажков (Senior).

в классе Серийный с оптическим прицелом – Алексей Попов (Overall), Екатерина Кленкина (Lady), Алексей Рагозин (Senior) и Олег Медведников (Super Senior).

в Стандартном классе – Рустем Мухаметшин (Overall), Мария Прокофьева (Lady), Вероника Куликова (Junior) и Александр Морозов (Senior).

в классе Серийный – Артем Жидков (Overall), Софья Дрозденко (Lady) и Владимир Соловьев (Senior).

Следующий этап Кубка пройдет 24-26 апреля в Серпухове. Кубок России по практической стрельбе состоит из трех этапов и финального матча. В 2026 году Академия практической стрельбы "Архангел Михаил" в Екатеринбурге традиционно примет финал Кубка России, который состоится в декабре. Для участия в финальном матче спортсменам необходимо принять участие как минимум в одном из этапов Кубка России.

Кроме этого, в 2026 году в столице Урала запланировано проведение ряда крупных соревнований по практической стрельбе, включая чемпионат России, Кубок "Архангел Михаил" и международный турнир Eurasia Open.