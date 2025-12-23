В Екатеринбурге открылся крупнейший в мире крытый тир

В новом спортивном квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге открылся крупнейший в мире крытый тир – Академия практической стрельбы "Архангел Михаил".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, уникальный объект, не имеющий аналогов по масштабам и технологическому оснащению, станет новым центром притяжения для профессиональных спортсменов и любителей стрелкового спорта в России. Технические параметры комплекса уникальны: его общая площадь превышает 2 500 квадратных метров, а внутри находятся 9 стрелковых галерей, где дистанция стрельбы достигает 25 метров.

Благодаря мобильным перегородкам пространство тира можно легко адаптировать для выполнения различных задач. База создана по всем международным стандартам и оснащена современным оборудованием, которое позволит безопасно готовить спортсменов, проводить соревнования на высоком международном уровне, а также популяризировать спорт на Урале.

Академия станет многофункциональным спортивным кластером, где будут тренироваться и обучаться стрелки любого уровня. Будут проводиться крупнейшие российские и международные соревнования, программы по популяризации культуры безопасного обращения с оружием. С 23 декабря все желающие, представив все необходимые справки, могут заниматься в академии.

Открытие приурочено к главному спортивному событию сезона – финалу Кубка России по практической стрельбе (пистолет). Он прошел в академии с 18 по 21 декабря 2025 года. В соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших стрелков страны.

"В нашем большом и сложном тире мы постарались воплотить как пожелания стрелков, так и собственное видение идеального закрытого стрельбища. Это особенно важно для России, где большая часть стрелкового сезона из-за долгой зимы проходит именно в помещении. Но на этом матче мы совершили настоящий прорыв. Мы впервые провели полноценную телевизионную трансляцию с масштабной системой из 200 камер (а в планах – 300). Полагаю, никто в нашей сфере такого еще не делал, и это наша главная инновация", - рассказал директор матча (соревнований финала Кубка России по практической стрельбе) Владимир Титов.

Стрелкам необходимо было пройти 16 упражнений, состоящих из различных декораций и мишеней. Необходимо не только попасть точно в цель, но и быстро ее поразить.

"Мы провели финал Кубка России по практической стрельбе из пистолета. Это второй по значимости турнир в стране после чемпионата России. Особая значимость этого финала в том, что он впервые проходит в поистине великолепном дворце стрелкового спорта. Это уникальное сооружение, вобравшее в себя мировой опыт. Перед его строительством специалисты объездили лучшие стрелковые объекты мира. Здесь реализована уникальная инженерия: огромное пространство размером с футбольное поле, но под землей и без единой колонны. И при этом соблюдены все меры безопасности для стрельбы. Здесь создана идеальная среда для спортсменов. Воздух в галерее полностью обновляется за минуту благодаря мощной вытяжке и притоку на каждом направлении. Здесь есть все для роста молодых стрелков и для соревнований любого формата: практическая, пулевая, оборонная стрельба. Есть современный конференц-зал, который мы уже опробовали. Но самое главное – это атмосфера. Она праздничная и домашняя. Если вы посмотрите на большинство спортсменов, они улыбаются, в хорошем настроении. Контраст с привычными серыми тирами разительный. Когда входишь сюда, чувствуешь настоящий прилив сил и душевный подъем", - отметил президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

"Наш инструмент – это оружие, и безопасность для нас абсолютный приоритет. Любое явное нарушение техники безопасности ведет к дисквалификации. На этих соревнованиях каждый из 300 спортсменов делает более 350 выстрелов. Это больше 10 тысяч выстрелов, и каждый из них должен быть безопасным. В этом и заключается основная работа судейской бригады", - рассказал главный судья соревнований Алексей Хомулло.

На турнире в классе револьвер победителями в своих категориях стали Алексей Городецкий и Алексей Чутков. В классическом – Ирина Попова, Николай Оншин. В открытом классе победителями в своих категориях стали Владислав Бебнев, Сергей Тысячный, Оксана Жажкова, Мария Рудова, Алексей Попов.

Олег Медведников, Александр Мишкуров, Людмила Плотникова, Евгений Потапенко заняли первое место в классе серийный с оптическим прицелом. В стандарте золотые медали выиграли Илья Губин, Юрий Панов, Вероника Куликова, Александра Терентьева, Анна Могутова, Александр Тарасов. Победителями в серийном классе стали Александр Марков, Владимир Соловьев, Андрей Климан, Мария Королева, Софья Дрозденко, Александр Лунин.

"Тир огромный и поражает своим масштабом, особенно учитывая, что он подземный. Здесь тепло и очень комфортно, что позволяет зимой проводить такие крупные соревнования в сжатые сроки. Что касается самого матча, он отлично сбалансирован, классные мишенные группы. Здорово, что удалось пострелять и по металлу, и по движкам, особенно в сложных комбинациях. Все организовано на высоком уровне, отличный тайминг: мы прошли почти все упражнения всего за 4,5 часа", - отметила мастер спорта России по практической стрельбе Екатерина Кленкина.

В командном зачете в классе серийный с оптическим прицелом лучшей стала Воронежская область. В стандарте победила команда "Московская область – 1", а "Москва – 3" завоевала золото в серийном классе.

Академия практической стрельбы "Архангел Михаил" – проект, реализованный при поддержке Русской медной компании (РМК), подтверждающий вектор компании на развитие спортивной инфраструктуры и социальную ответственность.