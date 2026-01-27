Наибольшую инфляцию зафиксировали на Камчатке, наименьшую — в Москве

Инфляция в России разделилась по географическому признаку.

По итогам 2025 года цены на Дальнем Востоке в 2,5 раза обогнали показатель в центральных регионах. В топ-5 по росту цен к концу года также вошли Мурманская (8,17%) и Калининградская (7,99%) области, Еврейская автономная область (7,78%), а также Бурятия (7,6%).

Рост цен ниже среднероссийского уровня оказался в 26 регионах. Показатель меньше таргета ЦБ, помимо Москвы, был у Чукотки (3,99%). Значения, близкие к цели, зафиксировали власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (4,18%), Чечни (4,46%) и Архангельской области (4,71%).

Как в субъектах, так и в целом по стране инфляция по сравнению с 2024-м замедлилась. Общий показатель в предыдущем году был в 1,5 раза выше — около 9,5%. Основной причиной стало ослабление потребительского спроса на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Продолжительное сохранение высокой ключевой ставки сдерживало кредитную активность, ограничивало потребление и инвестиции, сообщают "Известия".

При этом российские компании заложили в бизнес-планы инфляцию вдвое выше прогноза ЦБ РФ.