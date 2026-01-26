Толстой призвал отменить ЕГЭ, его поддержал Малофеев

Так как ЕГЭ был привнесен в Россию с Запада и не отражает российских образовательных традиций, он должен быть последовательно отменен. То же самое касается Болонской системы в целом. Так считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который и ранее высказывался резко отрицательно в отношении к эксперименту.

"И ЕГЭ, и ОГЭ - это все попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов", - сказал Толстой в ходе открытого диалога со студентами-участниками СВО, который прошел в Музее Победы.

В комментариях на разных страницах подавляющее большинство комментариев одобрительные: люди массово поддерживают отмену ЕГЭ и возвращение настоящих экзаменов, проверяющих знания выпускников и абитуриентов, а не их натренированность к сдаче ЕГЭ. Многие эксперты даже говорят, что оценка на ЕГЭ означает не знание предмета, а подготовку к самому ЕГЭ. Такого быть не должно, оценка должна быть интегральный оценкой знаний по всему курсу.

Глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев отмечает, что России просто навязали слепок с американской системы, которую в самих США давно изменили. А во Франции аналог ЕГЭ ввели для привлечения юных мигрантов в вузы. Уже через три года было замечено резкое падение уровня первокурсников, а эксперимент был прекращен. Но в России твердят одно и то же: альтернативы ЕГЭ нет. В частности, это постоянно говорит глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

При этом, по данным рейтинга PISA, с 2000 по 2018 гг. по естественно-научной грамотности российские школьники опустились с 26-го на 33-е место в мире, по математической - с 22-го на 30-е, по читательской - с 27-го на 31-е, отмечает Малофеев. В то же время по олимпиадам результаты иные - Россия вместе с США и Китаем входит в "большую тройку".

"То есть топовое школьное образование у нас хорошее. Талантов хватает. А вот обычная школа сильно отстает. Причем у американцев те же проблемы. Хотя их система экзаменов SAT и ACT существенно гибче нашей. Самостоятельное мышление и открытость новому – русская национальная черта, основа наших великих прорывов. Никак не совместимая с Единым экзаменом по зубрежке", - написал Малофеев.

Он считает, что пусть ЕГЭ останется для мигрантов при приеме в школу, колледж и вуз, то есть своего рода "вступительным экзаменом в Россию". А вот российским детям надо вернуть классические экзамены.

Накануне.RU неоднократно писало, что положительные и даже "проходные" для поступления в вуз баллы на ЕГЭ можно получить, практически не зная предмета, - около 40-50 баллов из 100, притом что они легко набираются при ответе на самые простейшие вопросы. Такова шкала пересчета первичных баллов в итоговые, которая сильно подкручена в сторону завышения. Кроме того, типы заданий заранее известны, так что можно целенаправленно готовиться только к ним, не тратя времени на весь предмет.