ЕС решил штрафовать на €2,5 млн физлиц, закупающих газ у РФ

В Европе с 2027 г. вводится внесудебный штраф от €2,5 млн для физлиц - руководителей или старших сотрудников европейских энергокомпаний.

Такое наказание могут применять к тем, кто принимает решение о закупках газа РФ, пишет ТАСС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского газа в его различных формах. Запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) заработает с 1 января 2027 г., трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.