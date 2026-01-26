Mash: Личный пирс Пугачевой в Солнечногорске обязали снести

Личный пирс Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске обязали снести, Росприроднадзор уже вынес предостережение певице, пишет Mash.

По данным телеграм-канал, ведомство проверило пристань на Истринском водохранилище и выяснило: пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории.

Если Пугачева не произведет демонтаж за месяц, ей грозят штрафы. После этого природоохранная прокуратура может подать иск, тогда конструкцию снесут принудительно.

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин* покинули Россию и уехали в Израиль. Сообщалось, что Примадонна начала вывозить антиквариат из своего замка в российской деревне Грязь. Певица попыталась переправить за границу картины и книги, которые оцениваются примерно в 20 млн долларов.

Шестиэтажный замок у реки Истра в Солнечногорском районе Алла Пугачева выставляла на продажу, но покупатель так и не нашелся, из-за высокой цены. Примадонна владела домом с 90-х годов. Сообщалось, что на содержание особняка уходит примерно 1 миллион рублей в месяц.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ