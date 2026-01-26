Екатеринбург готовится к Fonbet Первенству России по дзюдо среди юниоров

В Екатеринбурге готовятся к проведению Fonbet Первенству России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. С 28 по 31 января во Дворце дзюдо соберутся свыше 500 спортсменов 2006-2008 г.р. из 73 регионов страны, включая ДНР, ЛНР и Крым. Помимо этого, к участию в соревнованиях будут допущены спортсмены-финалисты ряда всероссийских соревнований и Спартакиады молодежи, состоявшихся в 2025 году.

"Первенство России станет значимым событием в спортивной жизни не только Свердловской области, но и всей страны. Именно на екатеринбургском татами будет сформирована юниорская сборная команда для дальнейшего участия в международных соревнованиях 2026 года, — отметил президент Федерации дзюдо по Свердловской области Сергей Воробьев. — В 2025 году по итогам лично-командного первенства России команда Свердловской области заняла второе место, уступив команде Краснодарского края. В этом году пожелаем нашим ребятам в родных стенах занять первое место, ждем от них ярких поединков и уверенных побед. А любителей президентского вида спорта приглашаем во Дворец дзюдо поддержать наших спортсменов".

От Среднего Урала на турнире выступят 26 юниоров и 20 юниорок. Среди звездных гостей: двукратный чемпион Европы и призер чемпионата мира Михаил Игольников, а также двукратный призер чемпионатов Европы и трехкратный чемпион России, мастер спорта международного класса по дзюдо Валерий Ендовицкий. Оба выступают параллельным зачетом за Краснодарский край и Свердловскую область.

Приветствовать юных спортсменов будут представители регионального правительства, депутаты заксобрания области, руководство Федерации дзюдо России, департамента физкультуры и спорта Екатеринбурга и др.

28 января в 16.00 состоится праздничное открытие, после чего за первенство будут бороться юниоры в категориях до и свыше 100 кг, а также до 44 и 48 кг.

29 января на татами выйдут представители категорий до 81 и 90 кг у спортсменов, а также до 52 и 57 кг у спортсменок.

30 января свои умения продемонстрируют дзюдоисты до 66 и 73 кг и дзюдоистки – до 63 и 70 кг.

31 января пройдет финал у атлетов в категориях до 55 и 60 кг для парней и до и свыше 78 кг - для девушек.

Вход для зрителей на трибуны свободный.

Финансовую поддержку спортсменам оказывает Федерация дзюдо России, а призовой фонд составит более 3 млн рублей, все призеры получат премии: обладатели первых мест по 100 тыс. рублей, серебряные медалисты по 50 тыс., а бронзовые – по 25 тыс. рублей.

Напомним, в октябре 2025 года во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошел Fonbet Чемпионат России по дзюдо, в котором приняли участие более 500 взрослых дзюдоистов из 63 регионов страны. По итогам турниров свердловские спортсмены завоевали 12 медалей, шесть из которых — высшей пробы. Сборная Свердловской области заняла 1-е место в медальном зачёте личных соревнований, подтвердив звание лучших дзюдоистов в лично-командном зачете среди российских регионов.