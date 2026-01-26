Суд вынес приговор уральцу, угрожавшему муляжами гранат в больнице

На Среднем Урале вынесен приговор 42-летнему мужчине, который угрожал муляжами гранат в публичных местах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось 8 октября 2025 года в Полевском: уралец, используя незначительный повод, стал угрожать двум подросткам 13 и 15 лет. Он достал две гранаты для страйкбола, внешне похожие на боевые РГД-5 и Ф-1, и заявил о намерении их взорвать. При этом он осыпал подростков нецензурной бранью, а те восприняли угрозу реально.

Буквально в тот же день в холле городской больницы мужчина, держа все те же муляжи, устроил скандал и выкрикивал угрозы в адрес своей знакомой и других посетителей учреждения. Более того, при проверке документов он предъявил инспектору ДПС поддельное водительское удостоверение. Итогом стало возбуждение уголовных дел о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, и подделке документов.

Все эти преступления мужчина совершил, будучи осужденным к условному сроку. Полевской городской суд отменил условное наказание и назначил реальное – 3 года и 8 месяцев в колонии общего режима.

Сразу после оглашения уралец был взят под стражу в зале суда.