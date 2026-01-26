Госдума: За публикацию данных в домовых чатах грозит штраф или срок

Распространение личных данных в домовых чатах может привести к крупному штрафу или тюрьме.

Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский. За публикацию в общем чате адреса, телефона или иной персональной информации без согласия человека нарушителю грозит административная ответственность - штраф до 15 тыс. руб. В более серьезных случаях может наступить уголовная — штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет.

Это связано с тем, что суды часто признают чаты с большим числом участников публичным пространством, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в России вводится единый защищенный канал связи управляющих компаний с жильцами. Госдума окончательно приняла закон, который обязывает все УК, ресурсоснабжающие организации и операторы ТКО вести диалог с жильцами многоквартирных домов исключительно через чаты в российском мессенджере MAX.