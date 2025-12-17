17 Декабря 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

УК обязали вести домовые чаты в MAX

В России вводится единый защищенный канал связи управляющих компаний с жильцами.

Госдума окончательно приняла закон, который обязывает все УК, ресурсоснабжающие организации и операторы ТКО вести диалог с жильцами многоквартирных домов исключительно через чаты в российском мессенджере MAX. Ключевой целью нововведения, как заявил первый зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, является надежная идентификация участников обсуждений, что сейчас препятствует легитимному проведению онлайн-собраний собственников. По словам депутата, иные мессенджеры несут риски утечки данных, и только MAX определен как "многофункциональный защищенный сервис".

Москва при этом получила особый статус: перевод чатов для столичных УК будет добровольным и потребует отдельного соглашения с жильцами. Минстрой разработает детальный регламент взаимодействия, а также новые правила оформления решений собраний и актов выполненных работ, сообщает Forbes.

Напомним, ранее власти объявили разработку корпорации VK национальным мессенджером и заявили, что Max будет работать даже при отключениях мобильного интернета, поскольку включен Минцифры в так называемый "белый список" социально значимых сервисов, которые должны оставаться доступными для пользователей даже при ограничениях сети, обеспечивая связь в экстренных случаях.

Теги: мессенджеры, УК


