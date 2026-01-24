"Зенит" уступил ЦСКА в первом матче под руководством Вергуна

Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил петербургский "Зенит" в центральном матче игрового дня Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла сегодня в столице и завершилась со счетом 93:90 в пользу хозяев площадки. Эта победа стала для армейцев уже 12-й подряд в чемпионате.

ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице. "Зенит" располагается на пятом месте.

Напомним, на этой неделе клуб из Петербурга объявил о назначении Ростислава Вергуна исполняющим обязанности главного тренера. Матч с ЦСКА стал для него первым во главе новой команды. В середине января специалист был уволен из екатеринбургского "Уралмаша".

В следующем матче чемпионата "Зенит" дома примет саратовский "Автодор". В свою очередь, ЦСКА отправится в гости к красноярскому "Енисею".