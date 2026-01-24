Теплоснабжение Кушвы восстановлено спустя четыре дня после аварии на котельной

Теплоснабжение жилых домов в уральском городе Кушва восстановлено. На исправление ситуации потребовалось четыре дня.

Вечером 20 января в Кушве вышел из строя котел на котельной "Блочная", после чего теплоснабжающей организацией работа котельной была переключена на резервный котел. Сообщалось, что в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях, технологически присоединенных к котельной, тепло подается с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам.

В прокуратуре организовали проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность". Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня, 24 января, ремонт котельной "Блочная" в Кушве завершен. Было установлено дополнительное насосное оборудование. Сейчас котел запущен, температурный режим повышается.

"В настоящее время все котельные города работают в штатном режиме. Теплоноситель подается по графику. Представители коммунальных служб продолжают обход жилых домов и контроль температуры в квартирах", - отметили в департаменте.

Как заверил глава Кушвы Михаил Слепухин, жителям будет произведен перерасчет платы за отопление за период отклонений от нормативов.

Стоит отметить, что это уже не первая авария в системе отопления Кушвы нынешней зимой.