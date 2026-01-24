Глава Центрального командования ВС США прибыл с необъявленным визитом в Израиль

Руководитель Центрального командования вооруженных сил США вице-адмирал Брэд Купер в субботу прибыл с необъявленным визитом в Израиль. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на издание The Times of Israel.

Планируется, что Купер проведет встречи с высокопоставленными представителями Израиля на фоне наращивания американских сил на Ближнем Востоке и возможного удара по Ирану. Также ожидается, что американский адмирал встретится с начальником штаба Армии обороны Израиля.

Напомним, недавно администрация президента США объявила о переходе ко второй фазе мирного плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил о начале "полной демилитаризации и реконструкции сектора Газа".